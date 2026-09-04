Прожилки крови в мокроте: россиян призвали не игнорировать опасный признак при надрывном кашле

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова предупредила, что появление крови в мокроте даже на фоне ОРВИ требует обязательного врачебного контроля. Если симптом становится регулярным, речь идет о серьезном «красном флаге», при котором необходима экстренная госпитализация.

Когда кровь при кашле — следствие травмы

Единоразовое появление небольших алых прожилок в мокроте на фоне острой респираторной инфекции, как пояснила Ульяна Махова в комментарии RuNews24.ru, не является физиологической нормой. Однако такое осложнение встречается часто и имеет объяснение.

При интенсивном, надрывном кашле происходит механическая микротравматизация воспаленной слизистой оболочки дыхательных путей. Мелкие поверхностные капилляры разрываются, и кровь выглядит как единичные прожилки, смешанные со слизью. Но даже в этом случае визит к врачу обязателен: необходимо исключить развитие пневмонии, которая также может давать подобную симптоматику.

Регулярное кровохарканье — повод для срочной диагностики

Если кашель сопровождается кровью постоянно, медицина классифицирует это состояние как кровохарканье. По словам эксперта, это серьезный «красный флаг», требующий немедленного обследования. Пациенту в таком случае показаны:

• рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки;

• бронхоскопия для детального осмотра дыхательных путей;

• экстренная госпитализация для полного обследования.

Какие заболевания скрываются за симптомом

За регулярным кровохарканьем могут стоять опасные патологии, предупредила Махова. Среди них:

• тяжелая пневмония с осложнениями;

• туберкулез легких;

• бронхоэктатическая болезнь;

• онкологические процессы в дыхательной системе.

Ждать, что это пройдет само, категорически нельзя, резюмировала врач, подчеркнув, что своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.