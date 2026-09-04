Прожилки крови в мокроте: россиян призвали не игнорировать опасный признак при надрывном кашле
Врач Пироговского университета Махова назвала кровь в мокроте красным флагом
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Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова предупредила, что появление крови в мокроте даже на фоне ОРВИ требует обязательного врачебного контроля. Если симптом становится регулярным, речь идет о серьезном «красном флаге», при котором необходима экстренная госпитализация.
Когда кровь при кашле — следствие травмы
Единоразовое появление небольших алых прожилок в мокроте на фоне острой респираторной инфекции, как пояснила Ульяна Махова в комментарии RuNews24.ru, не является физиологической нормой. Однако такое осложнение встречается часто и имеет объяснение.
При интенсивном, надрывном кашле происходит механическая микротравматизация воспаленной слизистой оболочки дыхательных путей. Мелкие поверхностные капилляры разрываются, и кровь выглядит как единичные прожилки, смешанные со слизью. Но даже в этом случае визит к врачу обязателен: необходимо исключить развитие пневмонии, которая также может давать подобную симптоматику.
Регулярное кровохарканье — повод для срочной диагностики
Если кашель сопровождается кровью постоянно, медицина классифицирует это состояние как кровохарканье. По словам эксперта, это серьезный «красный флаг», требующий немедленного обследования. Пациенту в таком случае показаны:
• рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки;
• бронхоскопия для детального осмотра дыхательных путей;
• экстренная госпитализация для полного обследования.
Какие заболевания скрываются за симптомом
За регулярным кровохарканьем могут стоять опасные патологии, предупредила Махова. Среди них:
• тяжелая пневмония с осложнениями;
• туберкулез легких;
• бронхоэктатическая болезнь;
• онкологические процессы в дыхательной системе.
Ждать, что это пройдет само, категорически нельзя, резюмировала врач, подчеркнув, что своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.