Сахар подорожал на 25%: что будет с ценами на шоколад

С начала года сахар уже вырос в цене более чем на 25%, и многие покупатели опасаются нового скачка стоимости продукта осенью. Однако ситуация на рынке пока не выглядит критичной: хороший урожай сахарной свеклы может сдержать дальнейший рост и даже создать условия для снижения цен. Экономист, доцент Российского государственного университета социальных технологий, член Общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», чего ждать от цен на сахар в ближайшие месяцы и почему даже при стабильной стоимости сырья сладости в магазинах все равно могут стать дороже.

«Основное подорожание сахара уже произошло в течение года. Сейчас реальных факторов, которые могли бы усугубить ситуацию с ростом цен на сахар на прилавках магазинов, нет. Только если произойдет что-то форс-мажорное», — объяснила Литвиненко.

Одним из главных факторов, который способен повлиять на стоимость сахара этой осенью, стал урожай сахарной свеклы. Сейчас сахарные заводы активно перерабатывают собранное сырье. По словам эксперта, объемы урожая оказались настолько высокими, что некоторым предприятиям на юге России придется продлить сезон работы.

«Есть благоприятный фактор — фактор урожая, который, скорее всего, либо нивелирует рост цены, либо даст возможность немного откатиться стоимости, когда обработанный урожай в полном объеме поступит на склады и в магазины», — рассказала Литвиненко.

По ее словам, при увеличении предложения у продавцов появляется возможность корректировать цены, поскольку на рынке становится больше товара. Несмотря на хороший урожай, снижение цен не обязательно произойдет мгновенно. На стоимость продукта влияет не только количество произведенного сахара, но и расходы, которые возникают на пути от завода до покупателя.

«Если сохранятся факторы, связанные с логистикой, транспортными расходами и другими элементами цепочки доставки, это может сдерживать снижение цены», — пояснила эксперт.

При этом, по ее словам, сейчас ситуация выглядит стабильнее именно благодаря урожаю, который может компенсировать часть дополнительных расходов. Покупателям, однако, стоит учитывать: цена сахара и стоимость готовых сладостей — не одно и то же. Даже если сам продукт в магазинах перестанет дорожать, производители кондитерских изделий учитывают множество других расходов.

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«Удорожание кондитерских изделий мы уже увидели. Сейчас оно больше связано с логистикой и топливными расходами, а не только с сахаром», — рассказала Литвиненко.

По словам эксперта, особенно заметно это может быть у небольших производств — маленьких кондитерских, пекарен и домашних производителей, у которых меньше возможностей компенсировать рост затрат. Для крупных производителей изменение расходов обычно распределяется на большие объемы продукции, поэтому рост цен может быть менее заметным. А вот небольшие компании могут закладывать дополнительные затраты в стоимость готовых изделий.

В отдельных случаях повышение цены может составить около 5–7%, а иногда доходить до 10–12% — в зависимости от региона и объема производства. При этом сам сахар, по оценке эксперта, осенью может перейти в более стабильный период, а при благоприятном развитии ситуации покупатели даже могут увидеть небольшое снижение стоимости. Главным фактором для рынка остается урожай: если не возникнет дополнительных проблем с поставками и производством, он способен стать «подушкой безопасности» для цен на один из самых популярных продуктов.

Диетолог Ольга Редина предупредила, что инжир — не безобидное лакомство, и есть его килограммами нельзя: большое количество клетчатки может вызвать вздутие и диарею у людей с чувствительным кишечником, а высокое содержание сахаров делает его опасным для диабетиков и людей с нарушением углеводного обмена.