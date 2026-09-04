Квитанции за ЖКХ: россиянам рассказали о важных изменениях с 2027 года

С 1 сентября 2027 года квитанции за жилищно-коммунальные услуги начнут поступать в личные кабинеты россиян на портале «Госуслуги». Однако переход на электронные счета будет добровольным: бумажные платежки сохранятся для тех, кто не захочет менять привычный формат, пишет URA.RU .

Как будут приходить новые квитанции

Электронные платежные документы получат пользователи, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую работает портал «Госуслуги». Квитанции будут автоматически направляться в личный кабинет, где их можно изучить и сразу оплатить.

Такое нововведение — часть глобальной цифровизации, пояснил председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Андрей Широков. По его словам, электронные платежки станут удобным дополнением, однако средства за услуги все равно проходят через банки, а не через портал.

Сохранятся ли бумажные квитанции

Бумажный формат никуда не исчезнет. Если собственник не даст согласия на электронную рассылку, он продолжит получать привычные платежки в почтовый ящик.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула: переход на электронные квитанции — право, а не обязанность. «Нельзя делать приоритет электронных квитанций. Для собственников все останется по-прежнему, если они не напишут заявление о переходе на цифровой формат», — заявила она.

Андрей Широков также обратил внимание на возрастную группу населения, которая не пользуется интернетом. Полная отмена бумажных платежек, по его словам, могла бы снизить собираемость платежей за коммунальные услуги.

Повлияет ли нововведение на стоимость услуг

Размещать электронные квитанции в системе будут управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. Для собственников эта услуга останется бесплатной.

Управляющие компании, по оценке Широкова, смогут сэкономить на печати и доставке, если ранее эти расходы не брала на себя Почта России. Однако потребуются затраты на актуализацию баз данных: необходимо сверить каждого собственника для адресной отправки документов в «Госуслуги».

Эксперт резюмировал, что эти расходы не повлияют на размер платежей. В квитанциях нет отдельной строки на эти цели, а работы выполняются в рамках статьи «содержание общего имущества». «Пока никакого увеличения платежей из-за новой меры не рассматривается», — заключил он.