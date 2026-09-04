Иконка в портфеле: религиовед из Ногинска развеял мифы о школьном обереге
Религиовед Игнатенко: икона в портфеле может стать духовной опорой для ребенка
Фото: [REGIONS/Александр Легкий]
Религиовед из Ногинска Евгений Игнатенко объяснил в беседе с REGIONS, зачем некоторые родители кладут детям иконы в школьные рюкзаки и почему такой жест не стоит превращать в суеверный ритуал. По его словам, образ может стать для ребенка напоминанием о вере и внутренней поддержкой.
По словам эксперта, в православной традиции икона не является амулетом, защищающим от плохих оценок, конфликтов или других неприятностей. Ее смысл связан с молитвой и напоминанием о небесном покровительстве.
Для школьника подойдет небольшая и легкая иконка. Это может быть образ личного святого, а также святителя Николая Чудотворца или Сергия Радонежского. Хранить ее лучше во внутреннем кармане рюкзака, а не демонстративно на парте.
Игнатенко также советует родителям не использовать веру для запугивания и не заставлять ребенка носить икону против его желания. Важнее объяснить ее значение и связать с короткой утренней молитвой.
Эксперт отметил, что религиозная символика не должна становиться поводом для конфликтов в светской школе. Уважение к другим взглядам и спокойное проявление собственной веры, по его мнению, остаются важной частью воспитания.