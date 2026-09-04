Передвижной аппарат для рентген-диагностики запустили в работу в больнице Наро-Фоминска. Устройство УНИКОМПАКТ П было произведено в Белоруссии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Аппарат цифровой, поэтому полученное в ходе исследования изображение можно сразу обработать, сохранить и передать врачу.

Оборудование можно привезти прямо в палату, к кровати или к каталке. Беспроводной детектор позволяет специалисту выбрать удобное положение для работы. Все исследования сохраняются в памяти устройства.

Новый аппарат будет использоваться в терапевтическом корпусе Наро-Фоминской больницы. Впоследствии его перевезут в кардиологический корпус.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами ремонт хирургического корпуса Подольской больницы.