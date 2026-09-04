Осенняя жигалка в Подмосковье: биолог предупредил о мухах-кусаках в сентябре

С наступлением осени в столичном регионе активизируются осенние жигалки — мухи, внешне напоминающие комнатных, но способные болезненно кусать людей. Биолог Александр Рыков в беседе с корреспондентом REGIONS объяснил, чем отличаются эти насекомые, почему они залетают в дома и как от них защититься.

Как отличить жигалку от обычной мухи

Осенняя жигалка, по словам эксперта, действительно похожа на привычную комнатную муху. Ее размер — около 5–7 миллиметров, окраска серая, с темными полосами на груди. Главное отличие скрывается в строении ротового аппарата: у жигалки длинный жесткий хоботок, которым она прокалывает кожу и питается кровью.

«У жигалки другой хоботок — не мягкий, предназначенный для слизывания пищи, а колющий, поэтому она может прокусить кожу человека. Укус довольно болезненный», — рассказал Рыков.

Человек при этом не является главным источником пищи для жигалки. Эти мухи чаще встречаются рядом с крупными млекопитающими и местами содержания животных. Однако при определенных условиях они нападают и на людей.

Почему жигалки активны в конце лета и осенью

Название насекомого связано не с сезонностью, а со способом питания. Жигалка прокалывает кожу хоботком и высасывает кровь, которая необходима как самцам, так и самкам для получения питательных веществ.

В конце лета и начале осени численность этих мух в средней полосе увеличивается, поэтому люди чаще сталкиваются с укусами. С похолоданием насекомые стремятся в теплые укрытия.

Почему жигалки массово залетают в квартиры

Осенью, когда на улице становится прохладнее, жигалки ищут места для укрытия. Особенно привлекательны для них помещения рядом с хозяйственными постройками, конюшнями, сараями и другими источниками органических отходов.

«Если рядом с домом есть сарай, конюшня, хозяйственные помещения или просто большое количество органики, там жигалок больше. Личинки развиваются в разлагающемся растительном материале, навозе и других подобных субстратах», — отметил Рыков.

Как защититься от жигалок

Эксперт дал практические рекомендации по защите от насекомых:

• Установить москитные сетки на окна и двери, следить за их целостностью.

• Не держать окна и двери постоянно открытыми.

• Своевременно убирать мусор и органические отходы рядом с домом.

Что делать при укусе

Если муха укусила, специалист советует:

• Не расчесывать место укуса.

• Промыть его водой с мылом.

• Следить за реакцией кожи.

Болезненность, зуд и покраснение возникают из-за механического повреждения кожи и веществ, которые насекомое выделяет во время питания. При выраженном отеке, аллергической реакции или ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу. Сам по себе укус жигалки не опасен для здорового человека, однако эти мухи способны переносить возбудителей инфекций, поэтому гигиена после укуса важна.