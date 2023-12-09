В МИД России определили условие возобновления зерновой сделки

По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, черноморская инициатива по вывозу украинского зерна возобновится сразу после снятия санкций с отечественных компаний в сфере АПК. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что после приостановки зерновой сделки никакой катастрофы не случилось, в том числе и глобального голода.

По мнению Захаровой, данную инициативу еще можно реанимировать.

Она подчеркнула, что наша страна продолжает экспорт российского продовольствия и удобрений.