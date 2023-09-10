В МИД России потребовали от Франции извинений за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона

Россия требует извинений от Франции за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона во время саммита G20 в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегодня корреспондентам РИА Новости и журналистке Екатерине Надольской отказали в праве посетить пресс-конференцию французского лидера.

«Рассматриваем случившееся как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку», – написала Захарова.

Она сообщила, что в настоящее время в России аккредитованы 11 французских журналистов. Никто не препятствовал представителям агентства «Франс Пресс» посетить сегодняшнюю пресс-конференцию Сергея Лаврова, возглавлявшего российскую делегацию в Индии.