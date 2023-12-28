В МИД России предостерегли Армению от сближения с НАТО

Сергей Лавров предупредил армянскую сторону о том, чем может обернуться тесный контакт с Североатлантическим альянсом.

Армения в 2023 году сотрудничала с натовскими инструкторами и в целом, проводила множество мероприятий с альянсом. Продолжается это и сейчас: в стране Кавказского нагорья модернизируют ВС, приравнивая к натовским стандартам. Плюс ко всему, военные проходят подготовку в некоторых странах союза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», — высказался Лавров.

Лавров признался, что Россия с напряжением следит за тесным «общением» Амрении и НАТО. Министр в очередной раз напомнил, что цель альянса — закрепить себя в разных регионах, дестабилизировать обстановку и ударить по суверенитету государства. Прекращение контакта с альянсом должно быть в интересах Армении ради сохранения национальной безопасности.