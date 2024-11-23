В МИД России прокомментировали разрешение Парижа наносить удары ВСУ по территории РФ

В комментарии ТАСС Захарова отметила, что разрешение наносить удары по российской территории является не поддержкой Украины, а ее фактическим добиванием.

Глава МИД Франции ранее заявил, что в вопросах поддержки Украины «нет красных линий». По его словам, дальнобойные ракеты французского производства могут быть использованы против России в рамках самообороны Украины. Однако он не стал уточнять, применялись ли эти ракеты в действительности.

Кроме того, Барро добавил, что возможное участие французских военных на поле боя не исключено.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об ответственности Франции и Великобритании за помощь Украины в ударах по России. По его словам, Москва непременно ответит на угрозы со стороны этих государств в ее адрес.