В МИД России прокомментировали разрешение Парижа наносить удары ВСУ по территории РФ
Захарова высказалась о разрешении Франции наносить удары ВСУ по территории РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на недавние заявления главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэля Барро.
В комментарии ТАСС Захарова отметила, что разрешение наносить удары по российской территории является не поддержкой Украины, а ее фактическим добиванием.
Глава МИД Франции ранее заявил, что в вопросах поддержки Украины «нет красных линий». По его словам, дальнобойные ракеты французского производства могут быть использованы против России в рамках самообороны Украины. Однако он не стал уточнять, применялись ли эти ракеты в действительности.
Кроме того, Барро добавил, что возможное участие французских военных на поле боя не исключено.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об ответственности Франции и Великобритании за помощь Украины в ударах по России. По его словам, Москва непременно ответит на угрозы со стороны этих государств в ее адрес.