Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания ответят за помощь Украине в ударах по российской территории. Об этом он заявил в интервью ливанского канала Al Mayadeen.

Ульянов подчеркнул, что Россия непременно ответит на ракетные удары, выразив готовность Москвы к жесткому реагированию.

Он добавил, что действия Белого дома и его союзников в Европе являются «очень опасными» и могут привести к непредсказуемым последствиям. По словам постпреда РФ, те, кто принимают решения о поддержке Украины, осознают их негативные последствия для мирной стабильности и безопасности.

ВСУ начали наносить удары по территории РФ с использованием ракет американского и британского производства. После разрешения со стороны США атаковать Россию ракетами ATACMS ВСУ нанесли удар по Брянской области. Вскоре после этого украинские военные применили британские ракеты Storm Shadow по Курской области. Целью этих атак были военные объекты РФ.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, может ли Москва применить ядерное оружие.