Лилиан Дарий был вызван в министерство иностранных дел в Москве, где ему предъявили решительный протест. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ряд европейских стран собираются готовить украинских бойцов на своей территории с инструкторами НАТО. Не осталась в стороне и Молдавия, которая неожиданно стала недружественной по отношению к России. Об этом говорят не только решения содействовать Украине: продолжаются преследования русскоязычных СМИ и граждан, связанных с РФ.

Кроме того, МИД РФ принимает меры в связи с последней информацией о дискриминации россиян, въезжающих в Молдавию. Раньше это было единичными случаями, но теперь стало настоящей системой: многих просто не допускают к пересечению границы по непонятным причинам. Лилиана Дария предупредили о последствиях за происходящее.

«До сведения Посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию Российской Федерации ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на действия молдавского руководства», — отмечает российское ведомство.

Также в МИД России предупредили посла, что Молдавия рискует потерять свой нейтральный статус и вовлечь себя в киевский режим и конфликт в целом. Реакция Кишинева пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Путин хочет избавиться от западного альянса.