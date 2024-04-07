По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, российское правительство не раз предупреждало о губительном влиянии выборного процесса Штатов на внешнеполитические действия Вашингтона, однако украинский лидер осознал это лишь сейчас, став «жертвой» данной особенности американской политической системы. Об этом она написала в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она добавила, что Зеленский является одним из жертв американской системы, то есть один из тех, кто был уверен, что США являются их союзниками.

По мнению Захаровой, глава российского дипломатического ведомства также много раз неоднократно отмечал превращение международных проблем в заложников электорального процесса Штатов.

Она пояснила, что ситуация в Незалежной сегодня аналогична ситуации во Вьетнаме в начале 60-х годов прошлого века.