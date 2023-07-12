В МИД России заявили о возвращении НАТО к схеме холодной войны

В российском МИД заявили о том, что минувший саммит НАТО в Вильнюсе свидетельствует о переходе альянса к схеме холодной войны. Об этом сообщили в публикации на официальном сайте МИД РФ .

В документе сообщается, что организация окончательно вернулась к схеме холодной войны, что видно по итогам встречи в Вильнюсе. Уточняется, что таким образом НАТО хотят оградить и защитить «свой один миллиард» от остального населения планеты, и будут делать это, основываясь на делении мира на демократию и автократию.

В МИД указали на неспособность НАТО адаптироваться к обстановке в мире и настоящим потребностям в безопасности. Альянс «раздул угрозу», найдя себе врагов на Востоке и теперь держит свой прицел на РФ.

В ведомстве уточнили, что продолжат внимательный анализ итогов прошедшей встречи. Исходя из вызовов и угроз, поступающих со стороны НАТО, правительством России будут предприняты соответствующие меры.