В МИД считают, что большинство стран устало от попыток «отмены» спортсменов из России
Фото: [Владимир Смирнов/ТАСС]
Представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий касаемо принятия декларации Движения неприсоединения. Слова Захаровой привел официальный сайт движения.
Захарова заявила, что многие страны уже успели устать от дискриминации спортсменов из РФ и попыток их «отмены» от Запада.
Захарова сообщила о наличии утверждений, что отсутствие спортсменов из РФ негативно сказывается на перфомансе и коммерческой части мероприятий, не говоря уже об их репрезентативности.
В феврале 2022 года МОК обратился к международным организациям и посоветовал не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в спортивных мероприятиях.
28 марта 2023 года, МОК рекомендовал допустить спортсменов с условием соблюдения нейтрального статуса. Спортсмены не могут оглашать свою поддержку в сторону СВО.