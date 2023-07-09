В МИД считают, что большинство стран устало от попыток «отмены» спортсменов из России

Захарова заявила, что многие страны уже успели устать от дискриминации спортсменов из РФ и попыток их «отмены» от Запада.

Захарова сообщила о наличии утверждений, что отсутствие спортсменов из РФ негативно сказывается на перфомансе и коммерческой части мероприятий, не говоря уже об их репрезентативности.

В феврале 2022 года МОК обратился к международным организациям и посоветовал не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в спортивных мероприятиях.

28 марта 2023 года, МОК рекомендовал допустить спортсменов с условием соблюдения нейтрального статуса. Спортсмены не могут оглашать свою поддержку в сторону СВО.