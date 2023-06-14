В МИД Венгрии заявили, что не верят в скорое окончание конфликта на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал свою позицию относительно конфликта на Украине, заявив, что не ожидает его скорого завершения.

Дипломат рассказал об этом в интервью турецкому госагентству Anadolu. Он обратил внимание на западную военную поддержку, оказываемую Киеву, а также на интересы Соединенных Штатов в регионе.

В своих высказываниях глава МИД Венгрии указал на факт оказания западной военной помощи Украине, которая, по его мнению, говорит о том, что конфликт будет продолжаться и не будет разрешен в ближайшее время. Он также отметил глубокое присутствие США, которое, по его словам, играет значительную роль в ситуации.

Стоит отметить, что накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал мнение, что конфликт на Украине в ближайшее время будет решен. О важности мирных переговоров все чаще также говорят лидеры иных государств, в том числе стран Африки и иных крупных мировых держав.