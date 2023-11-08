В МИД Венгрии заявили об абсурдности принятия Украины в ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, почему считает абсурдным вероятность членства Украины в ЕС в данный момент. Он подчеркнул, что при нынешних условиях несоблюдения свободы слова и нежелания организовывать президентские выборы, невозможно оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране. Соответствующее заявление Сийярто сделал в видеоматериале, опубликованном в социальных сетях.

В видео глава МИД подчеркнул, что на Украине не соблюдается свобода слова и даже не проводятся выборы нового главы государства. По словам министра, ЕК приняла правильное решение, когда издала постановление о невыполнении необходимых условий для членства в ЕС украинской стороной.

В особенности Сийярто был согласен с постановлением о серьезных нарушениях в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.