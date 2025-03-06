Западные страны предпринимают шаги, направленные на достижение передышки для Киева, с целью недопущения обвала фронта в условиях продолжающегося конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Франция и Великобритания активно работают над разработкой мирного плана, который, как ожидается, будет завершен в ближайшие дни. Отмечалось, что этот план будет представлен США.

«В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такие передышки неприемлемы для российской стороны, так как они могут привести к укреплению военного потенциала Киева и попыткам реванша в будущем.

По информации Daile Mail, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены посетить Вашингтон вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским для официального представления нового плана.

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