В МИД заявили об игре Украины «с ядерным огнем»
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Украина нарушает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в ходе военного конфликта, и в частности, рекомендации агентства по ЗАЭС, обстреливая ее. Соответствующее заявление сделал директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук, его слова передает издание ТАСС.
Он также заявил, что ведомство осуждает действия Украины и призывает страны коллективного Запада не игнорировать опасные игры украинского правительства с «ядерным огнем».
Полищук заявил, что Запад в курсе попыток украинских ВС атаковать ЗАЭС, и уточнил, что одна из них была спланирована перед первым визитом генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в прошлом году.
По словам дипломата, игнорирование миром террористических действий со стороны Украины и продолжение снабжения их вооружением, дают президенту страны Владимиру Зеленскому идею о безнаказанности любых его действий.