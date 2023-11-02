Украина нарушает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в ходе военного конфликта, и в частности, рекомендации агентства по ЗАЭС, обстреливая ее. Соответствующее заявление сделал директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук, его слова передает издание ТАСС .

Он также заявил, что ведомство осуждает действия Украины и призывает страны коллективного Запада не игнорировать опасные игры украинского правительства с «ядерным огнем».

Полищук заявил, что Запад в курсе попыток украинских ВС атаковать ЗАЭС, и уточнил, что одна из них была спланирована перед первым визитом генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в прошлом году.

По словам дипломата, игнорирование миром террористических действий со стороны Украины и продолжение снабжения их вооружением, дают президенту страны Владимиру Зеленскому идею о безнаказанности любых его действий.