В МИДе ФРГ заявили о блокировке 32 миллиона тонн зерна на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент на Украине заблокировано 32 миллиона тонн зерна. По ее словам, это стало следствием выхода России из зерновой сделки.

Об этом глава немецкого МИДа сообщила в четверг, 20 июля, на встрече глав МИД Евросоюза, которая проходит в Брюсселе. Бербок цитируют ТАСС.

«Сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в зерне с Украины, поэтому мы работаем вместе со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно на Украине не сгнило в силосах в ближайшие несколько недель, а попало к людям по всему миру, которые в нем остро нуждаются», – сказала Бербок.

Она также отметила важность участия на встрече министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В понедельник, 17 июля, Россия уведомила стороны зерновой сделки о своем выходе из договора. Впервые о черноморской инициативе договорились 22 июля 2022 года. Соглашение было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Главная его цель – беспрепятственный вывоз украинского зерна из портов страны. Для этого российская сторона разблокировала черноморские коридоры.

Президент России Владимир Путин ни раз говорил о неэффективности зерновой сделки, так как условия российской стороны не выполняются. РФ отозвала свои обязательства по разблокировке портов, и теперь любое судно, следующее в украинские порты, будет восприниматься как суда с военным грузом.