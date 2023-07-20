В МИДе РФ считают, что никаких подводных «камней» в участии Лаврова на саммите БРИКС нет

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявила, что участие главы ведомства Сергея Лаврова на мероприятиях такого масштаба как саммит БРИКС является нормальны, и никаких препятствий такая схема не должна иметь.

Об этом Захарова сообщила в четверг, 20 июля, журналистам на брифинге. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на предстоящий саммит БРИКС, а примет в мероприятии участие в онлайн-формате. Вместо него, по словам Пескова, на встречу отправится глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы прекрасно знаете, что подобная схема применялась неоднократно, когда, например, с обращением выступал президент – письменным или видео, а физически на саммите присутствовал либо министр иностранных дел, либо представитель другого ведомства. Это схема, которая для нас является применимой неоднократно», – сказала Захарова.

Она добавила, что сами страны вправе определять человека, который поедет на такие мероприятия, а в том, что Лавров вместо Путина примет участие в саммите, не нужно искать «подводных камней». Захарова заметила, что такая схема используются и другими странами.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. В нем примут участие лидеры ЮАР, Китая, Индии и Базилии. Этот саммит станет первым, который будет проведен в очном формате, с начала пандемии коронавируса.

После того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест Путина, в ЮАР признали наличие юридических обязательств перед этой организацией. Ее не признает Россия.

ЮАР состоит в МУС и, следовательно, должна признать решение этого органа и арестовать президента России в случае, если он окажется на территории страны. Несмотря на это, глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что государство рассмотрит выход из МУС в том случае, если на это согласится правящая партия.