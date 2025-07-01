Силы ПВО работают в Ростовской области

В Ростовской области вечером вторника работают силы противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, что на всей территории Ростовской области объявлена воздушная опасность, работают средства ПВО. По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, людям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в дома и не стоять вблизи окон. На данный момент другие подробности уточняются.

Также граждан призвали сохранять спокойствие. Ранее стало известно, что семьям погибших в Ижевске в результате атаки беспилотников типа «Лютый» выплатят по 1,5 млн рублей. А на территории атакованого объекта также состоялось оперативное совещание.