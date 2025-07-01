Глава киевского режима Владимир Зеленский официально признал гибель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее о смерти Захаревича сообщали украинские СМИ, в том числе «24-й канал», который со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко подтвердил потери среди командного состава украинской армии под Сумами.

«Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю... Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», — написал Зеленский.

По информации, опубликованной в телеграм-канале самой 110-й механизированной бригады ВСУ, ее бойцов перебросили в Сумскую область в конце июня. Там украинские боевики должны были выполнять боевые задачи и обороняться от ВС РФ.

Российские войска регулярно сообщают о ликвидации бригадных командиров ВСУ, а также о поражении украинских пунктов дислокации армии. В рамках проведения специальной военной операции (СВО) ВС России добиваются полной демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности РФ и создания буферной зоны между двумя странами.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил поддержку Баку в связи с арестом граждан России.