В МИДе РФ сообщили, что летящий в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов, которым предписано покинуть США

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, для чего из России в Вашингтон вылетел борт. Слова Захаровой приводит ТАСС .

27 июня данные сервиса Flightradar24 показали, что из аэропорта Внуково в Москве вылетел правительственный борт Ил-96-300. Его конечной точкой станет Вашингтон.

«Ряд инфоресурсов серьезно возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций нет. Он будет вывозить российских дипломатов», – пояснила Захарова.

Она добавила, что у российских представителей дипмиссии завершился трехлетний срок пребывания в США.

С начала специальной военной операции США приняли решение выслать несколько российских дипломатов. В январе 2022 года Соединенные Штаты должны были покинуть 27 сотрудников дипломатической миссии, а к июню – еще 28. После этой высылки, по информации российского посла в США Анатолия Антонова, в стране оставалось работать 184 дипломата.

Послом США в России является Линн Трейси. Она приняла присягу 9 января 2023 года. Ее назначил президент США Джо Байден. Впервые Россия и США обменялись послами в 1809 году (тогда была Российская Империя).