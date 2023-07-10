В МИДе РФ высказались о попытках ВСУ атаковать российские территории

В Министерстве иностранных дел России высказались о попытках ВСУ атаковать российские территории 9 июля. На сайте ведомства говорится, что такие действия Украины были бы невозможны без содействия Запада.

В этот день киевский режим пытался атаковать район Керченского пролива, Ростовскую, Калужскую и Брянскую области.

«Убеждены, что все виновные в этом преступлении обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, на эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными Силами, которые в рамках специальной военной операции добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности нашей страны и российских граждан», – следует из сообщения российского МИДа.

ВСУ 9 июля предприняли попытку нанести удар по Керченскому мосту. Украинские военные использовали переоборудованные ракеты С-200. Российская система ПВО отработала по цели, никто не пострадал.

В Ростовской области этими же ракетами пытались нанести удар по аэродрому Морозовск. В Калужской области целью ВСУ стал аэродром Шайковка. Там были разрушение, но незначительные, пострадавших и жертв нет. В Брянской области также работала система противовоздушной обороны.

9 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила причастность украинской стороны к теракту на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Взрывное устройство, ставшее причиной разрушений шоссейного полотна, было спрятано в один из грузовиков в рулон с полиэтиленом. Транспорт следовал со стороны Краснодарского края в республику.

ФСБ назвало виновным в теракте ГУР и лично руководителя украинской разведки Кирилла Буданова.