В МИДе РФ заявили о неэффективности меморандума Россия – ООН по зерновой сделке

В понедельник, 17 июля, Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о том, что возражает против продления зерновой сделки. О том, что РФ приостанавливает свое соглашение в ней также сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной», – говорится в заявлении МИДа РФ.

Таким образом, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, а также сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Теперь для этого района снова установлен режим временно опасного для судоходства.

О том, что зерновая сделка неэффективна, ни раз заявлял президент России Владимир Путин. Он отмечал, что ни одно условие российской стороны не было выполнено.

Черноморская инициатива была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз украинского зерна из портов Украины для того, чтобы продовольствие получили нуждающиеся страны. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры, но получила собственные гарантии, который не были выполнены.

Одно из требования России заключалось в переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT. Этого не произошло. Также не в ЕС отказались подключать к системе «дочку» российского банка.

Действие зерновой сделки завершится 18 июля.