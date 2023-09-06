В МИДе России оценили новые предложения ООН по зерновой сделке

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали новые предложения ООН по зерновой сделке.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства отмечается, что обновленные положения не смогут стать основой для нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», – следует из сообщения МИДа РФ.

31 августа агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении черноморской инициативы. Отмечалось, что в документе подводится итог предыдущим инициативам ООН, которые «не сработали».

В понедельник, 4 сентября, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Одной из основных тем беседы стали перспективы зерновой сделки. По итогам встречи Путин заявил, что РФ может вернуться к исполнению данного соглашения, но в том случае, если страны Запада начнут соблюдать условия российской стороны.

Зерновая сделка впервые была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз украинского зерна из портов Украины для бедных стран. Для этого РФ открыла черноморские коридоры. Как отмечал Путин, вывезенное зерно не попадало в полном объеме нуждающимся государствам, а Киев использовал условия сделки для ударов по кораблям РФ.

Еще одно условие в рамках черноморской инициативы со стороны России заключалось в переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, однако из-за санкций Запада этого не произошло.