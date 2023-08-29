В МИДе России сообщили о подготовке США к применению ядерных боезарядов

В Министерстве иностранных дел РФ предупредили о подготовке США к проведению ядерных испытаний с применением новых боезарядов.

По словам заместителя постоянного представителя России при Совбезе ООН Андрея Белоусова, Вашингтон не собирается прекращать испытания ядерных бомб, о чем свидетельствует содержание Невадского ядерного полигона. Об этом Белоусов рассказал в рамках мероприятия, приуроченного к Международному дню действий против ядерных испытаний. Его слова приводят РИА Новости.

«Такой подход может рассматриваться в качестве прямого свидетельства соответствующих намерений Вашингтона. Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», – сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что Россия ответственно соблюдает все принятые на себя обязательства, которые строго отмечены в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

29 августа заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс призвала все страны, у которых есть ядерное оружие, объявить мораторий на их испытание. Она заявила, что Белый дом является последователем ДВЗЯИ с 1996 года.

В феврале 2023 президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию сообщил, что РФ временно приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такие меры глава государства связал с намерением США подстраивать мировую политику под себя.