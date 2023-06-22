В МИДе Украине считают, что Россия выйдет из зерновой сделки в июле

Россия выйдет из зерновой сделки в июле, считает посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева. Таким мнением она поделилась в социальных сетях.

«Зерновой коридор. 99,9% Россия его покинет в июле», – написала Трофимцева.

В своей позиции она опирается на победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции. Кроме того, отмечает Трофимцева, Россия сумела построить новый терминал для экспорта аммиака, поэтому «держаться» за зерновую сделку и условие с работой аммиакапровода «Тольятти-Одесса» не имеет смысла.

Ранее о том, что Россия с большей долей вероятности выйдет из черноморской инициативы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Он сообщил, что это может произойти 18 июля, когда сроки продления сделки истекут. По словам Вершинина, условия этого соглашения не соблюдаются. В частности, отсутствует возможность переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

Также о нецелесообразности участия в зерновой сделке заявлял президент России Владимир Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля между Москвой и Киевом при посредничестве ООН и Стамбула. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз украинского зерна из портом страны в нуждающиеся государства. Как отмечал Путин, это условие не соблюдалось, а открытые Россией коридоры Украина использовала для атаки по кораблям.