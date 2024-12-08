В миллиардный пакет военной помощи Киеву войдут снаряды для HIMARS, БПЛА и бронетехника

В субботу, 7 декабря, агентство Reuters со ссылкой на документ сообщило, что Белый дом работает над подготовкой нового пакета военной помощи Украине, который будет на сумму $988 млн. Спустя некоторое время Пентагон подтвердил в специальном обращении, подтвердил о выделении киевскому режиму указанных средств.

Согласно размещенной информации, в новый пакет военной помощи Киеву вошли снаряды для ЗРК HIMARS и БПЛА. Кроме того, в номенклатуре поставок бронетехника и оборудование для ремонта танков. Однако тут есть некоторые нюансы: выделение финансов не предусматривает быстрой отправки помощи киевскому режиму с американских военных складов.

«Средства выделяют по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она не предусматривает быстрой отправки помощи с военных складов. По этой программе, Пентагон заключает контракты с производителями на производство оружия для Украины», — приводится в сообщении Минобороны США.

Таким образом, как сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, с начала СВО общий объем военной американской поддержки Украины со стороны ее союзников уже превысил $119 млрд ($62 млрд со стороны Вашингтона).

Ранее появилась информация, что Зеленский якобы готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.