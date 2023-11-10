В Минфине США пообещали лишить ХАМАС финансирования

Соединенные Штаты и их союзники предпримут меры, которые могли бы оставить ХАМАС без финансирования. Соответствующее заявление сделал заместитель главы американского Министерства финансов Уолли Адейемо, его слова передает издание РИА Новости .

Адеймо сообщил, что ожидает в ближайшее время увидеть от союзников государства соответствующие действия. Он также подчеркнул, что некоторые из этих мер будут публичными, а некоторые будут предприняты незаметно. Глава ведомства подчеркнул, что целью является закрытие благотворительных организаций, которые могли бы спонсировать ХАМАС.

Он также заявил, что Соединенные Штаты, в свою очередь, тоже «предпримут больше действий» в отношении палестинского движения.