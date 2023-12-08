В Минобороны Британии заявили о необходимости помогать Украине всеми доступными способами

Правительство Великобритании выступает за продолжение оказания военной помощи Украине. Соответствующее заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в беседе с журналистами по итогам переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Слова британского министра передает издание РИА Новости .

В своем заявлении он подчеркнул важность продолжения спонсирования и поддержки Киева любыми доступными способами. Он также заявил, что конфликт на территории Украины является «вызовом нашего поколения».

Накануне республиканцы в американском сенате заблокировали запрос Белого дома о выделении денег для Украины и Израиля. Палата представителей Штатов также не торопится одобрить данный проект.

Представители Белого дома до этого заявляли, что до окончания средств на поддержку Украины и США осталось несколько недель, и гарантии возобновления поддержки позже нет.