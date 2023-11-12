В Минобороны Польшы заявили о формировании танкового батальона у границы с Белоруссией

На востоке Польши будет сформирован новый танковый батальон для противостояния «угрозам», исходящим от РФ и Белоруссии. Об этом заявил министр нацобороны Польши Мариуш Блащак, оно было опубликовано на официальном сайте польского правительства.

Блащак заявил, что армия республики активно наращивает свой потенциал последние 8 лет. Он также добавил, что в населенном пункте Чартаеве, который находится недалеко от польско-белорусской границы, уже появился танковый батальон. Министр уточнил, что он станет частью состава первой пехотной дивизии.

Он также уточнил, что ранее на восточном направлении были ликвидированы воинские части, но сейчас Польша снова занялась наращиванием своего военного присутствия в регионе.

Недавно польское Минобороны обвинило Белоруссию в нападении на границу страны. Белорусской стороной в ответ было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как польский Ми-24 вторгся на территорию республики.