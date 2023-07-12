В Минобороны РФ рассказали об уничтожении складов ВСУ с топливом в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по складам топлива ВСУ, которые располагались в Одесской области. Об этом в среду, 12 июля, сообщило Министерство обороны России.

«В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники», – отмечается в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, на купянском направлении российской армией были уничтожены до 40 украинских бойцов, а также два танка, боевая машина и два автомобиля противника.

На купянском направлении работают подразделения «западной» группировки войск, оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия. В Минобороны России отметили, что военнослужащие успешно отразили три попытки ВСУ атаковать в районе Новоселовского в ЛНР.

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления. Оно, по словам президента России Владимира Путина, идет с 4 июня.

Как отметил Шойгу, за это время украинская армия лишилась больше 26 тысяч солдат и 3 тысяч единиц вооружения различного типа. Он также отметил, что Украина не достигла своих целей ни на одном из направлений в зоне проведения Россией специальной военной операции.