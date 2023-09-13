В Минобороны РФ заявили, что поврежденные корабли в Севастополе восстановят

В Министерстве обороны России заявили, что поврежденные в результате атаки ВСУ на Севастополь корабли будут полностью восстановлены. Об этом ведомство сообщило в среду, 13 сентября.

В ночь на 13 сентября украинская армия атаковала судоремонтный завод им. Орджоникидзе, расположенный в районе Южной бухты в Севастополе. По данным оборонного ведомства, ВСУ выпустили по городу 10 крылатых ракет, 7 из которых удалось сбить системами ПВО. Как позже сообщил губернатор города, в результате атаки на заводе произошел пожар, которому был присвоен 4 класс. 24 человека пострадали, 4 из которых находятся в состоянии средней тяжести.

«Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», – подчеркнули в Минобороны России.

Кроме того, как ранее сообщили в ведомстве, ВСУ предприняли попытку атаковать российские корабли в Черном море надводными беспилотниками. По данным Минобороны, все безэкипажные катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

Ранее доктор военных наук Константин Сивков в интервью РИА Новости сообщил, что ВСУ нанесли удар по севастопольскому заводу с использованием британо-французских крылатых ракет Storm Shadow, которые Киев получил от Запада в 2023 году.

Комментируя инцидент с атакой завода, командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что удар по Крыму был нанесен авиацией. Какой именно, он не уточнил.

9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на западе полуострова был сбит вражеский беспилотник. Жертв и разрушений нет. Также глава региона призывает жителей и гостей Крыма доверять только проверенной информации.

В последнее время атаки ВСУ на приграничные регионы России, Республику Крым и Севастополь участились. Киевский режим для этого использует летательные и надводные беспилотники, а также артиллерию и минометы. Власти регионов регулярно сообщают о работе в регионах ПВО и РЭБ.