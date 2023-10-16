В Минобороны заявили о подготовке террористами атаках на военных в Сирии

Террористические силы готовят атаку на мирное население с использованием БПЛА и РСЗО в идлибской зоне деэскалации. Террористами также готовится атака на пункты, в которых в данный момент размещены военные из России и Сирии. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Вадим Кулить, его слова передает издание РИА Новости .

Как сообщил Кулить, террористическими группировками ведется подготовка к нападению на мирное население и военные формирования России и Сирии. Он уточнил, что террористы собираются напасть, в том числе, и на несколько объектов инфраструктуры при помощи БПЛА и модифицированных РСЗО.

По словам контр-адмирала, командование РФ вместе с руководством сирийских ВС предпримут необходимые меры для того, чтобы предотвратить атаку и сорвать террористические планы.