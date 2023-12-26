В МО Белоруссии сообщили об авиаразведках НАТО на западе страны

Начальник радиотехнических войск белорусского Минобороны Александр Воробьев сообщил о том, что у западных границ государства ежедневно фиксируется по несколько вылетов авиации НАТО с целью разведки. Об этом он сообщил в беседе с местным каналом «СБ ТВ» .

Военный заявил, что воздушная угроза от государств-членов НАТО растет на регулярной основе. По его словам, радиолокационные средства Белоруссии каждый день обнаруживают авиаразведку на сопредельной территории. Воробьев подчеркнул, что разведка проводится множеством способов, в том числе и при помощи БПЛА. В день фиксируется по 3-4 вылета техники НАТО для разведки, сообщил он.

Он также подчеркнул, что на вооружении у ВС Белоруссии имеется широкий комплекс радиолокационных станций, предназначенных для обнаружения разных воздушных целей. Станции позволяют засекать технику НАТО на самых различных высотах, заявил военный.