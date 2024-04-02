В МО Германии заявили о передаче Киеву более 70 танков Leopard

Парламентский статс-секретарь немецкого Министерства обороны Симтье Меллер сообщила точное количество переданных киеву танков Leopard. По словам представителя ведомства, Украине было передано 55 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2A6. Об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на слова Меллер.

Сообщается, что представителю оборонного ведомства поступил запрос от члена бундестага Али Аль-Дайлами, в котором тот уточнил, сколько танков было отправлено Киеву Берлином. Известно также, что в том же вопросе Аль-Дайлами спросил, кто является ответственным за расходы на ремонт переданной техники.

Согласно ответу Меллер, всего Украине было передано 73 немецких танка, а расходы на их ремонт будут покрываться украинским правительством.

Она также добавила, что дальнейший ответ не может быть раскрыт из-за секретного статуса информации. Меллер заявила, что ответ правительства мог бы стать причиной негативных выводов о возможностях ФРГ и союзников.