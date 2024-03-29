В МО Канады заявили об «опустошении кладовки» ради помощи Киеву

Глава канадского Министерства обороны Билл Блэр, комментируя поддержку Украины заявил о том, что государство «опустошило кладовку». Его слова передает издание Globe and Mail .

Блэр сообщил о том, что у Канады более не осталось артснарядов и зенитных ракет для Украины. Глава МО также добавил, что ранее договорился с украинской стороной о том, что Канада будет покупать дроны и передавать их ВСУ.

Глава ведомства добавил, что поддержке Украины от Канады мешает местная бюрократия. Он выразил мнение, что на восстановление отечественной промбазы уйдет еще, по меньшей мере, 2 года.

Журналисты издания со ссылкой на источник также сообщили о том, что высокопоставленные военные в Канаде хотят продолжать помогать Киеву, но опасаются, что при передаче слишком важной техники, запасы не будут пополнены позже.

В то же время, автор материала, ранее побывавший на Украине, напомнил, что военные ВСУ заявляли о том, что они куда ближе к поражению, чем думает мировое сообщество.