В Минобороны РФ поздравили солдат, взявших Искру в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 36-й мотострелковой бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил бойцов 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением поселка Искра в ДНР. Он отметил, что военные проявили профессионализм и стойкость при выполнении задачи.

По его словам, они доказали преданность стране и готовность защищать ее интересы в любых условиях. В заключение министр поблагодарил личный состав за выполнение боевых задач и соблюдение присяги.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили еще два населенных пункта в ДНР.