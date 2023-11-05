В Молдавии начали работу избирательные участки на местных выборах

Гражданам страны предстоит избрать порядка 900 мэров и главы сельских администраций, а также более 11 городских, районных и сельских депутатов. Ранее РИА Новости отмечали, что голосование будет проходить на фоне скандала и противостояния правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) и остальных политических парламентских и непарламентских сил республики.

Всего на территории Молдавии работают больше двух тысяч избирательных пунктов. Помещения оснащены камерами видеонаблюдения. Несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность на участках.

По информации РИА Новости, наблюдать за голосованием будут более 1000 аккредитованных наблюдателей из 8 разных организаций. Также задействованы 400 международных наблюдателей. Избирательные участки завершат свою работу ровно в 21:00 (22:00 по московскому времени).

По закону Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов республики признают состоявшимися, если в них примут участие больше четверти граждан, которые ранее были внесены в избирательные списки.

Ранее Центризбирком Молдавии сообщил об исключении представителей оппозиционной партии «Шор» из бюллетеней.