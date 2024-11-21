В Молдавии в настоящее время проходят обыски у Ильи Узуна, первого заместителя председателя Исполнительного комитета Гагаузии, и Руслана Униловского, депутата Народного собрания региона. На место событий журналистов не допускают, а возле здания дежурят несколько полицейских экипажей.

Пока не сообщается, что стало причиной обысков. Однако известно, что 9 ноября полиция задержала Михаила Влаха, бывшего советника главы Гагаузии, за его призывы к насилию в социальных сетях.

Узун заявил, что пост Влаха был неправильно истолкован из-за опечатки. Как сообщила российская газета «Ведомости», позже автор публикации изменил формулировку, заменив слово «убивать» на «убирать» в отношении президента Майи Санду.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО превращает Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.