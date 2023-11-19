В Молдавии отключили электричество во время второго тура выборов

В Молдавии пропало электричество во время проведения второго тура выборов. В воскресенье, 19 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, сообщил о приостановке голосования из-за отсутствия света, передают РИА Новости .

Второй тур всеобщих местных выборов в стране стартовал 10 ноября. Голосования позволит выбрать мэров и глав сельских администраций в 273 населенных пунктов. В первом туре выборов, который прошел 5 ноября, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов.

Во втором туре в выборах принимают участие 544 кандидата, 488 из которых являются членами той или иной политической партии 56 человек являются самовыдвиженцами. В двух селах Молдавии в бюллетене будет только один кандидат. В восьми других населенных пунктах выборы проходят повторно.

Руководитель молдавской ЦИК Анжелика Караман сообщил на брифинге, что в 07:00 (08:00 по московскому времени) в республике начали работать все 609 избирательных участков в 273 населенных пунктах. В двух селах – Карпинены и Анены, расположенных в Хынчештском районе, выборы пришлось остановить на 20 минут из-за отключения электричества.

«Но проблема была решена, голосование возобновилось. В целом второй тур местных выборов проходит сейчас без эксцессов», – сообщила Караман.

В законе Молдавии прописано, что выборы в любом населенном пункте могут считаться состоявшимися только в том случае, если в них приняли участие не менее 20% граждан из избирательных списков. Все участки для голосования закроются в 21:00 (22:00 по московскому времени).

После первого тура выборов в республике оппозиционная партия «Шор» не смогла набрать необходимого количества голосов. Члены движения баллотировались на должность мэров порядка 36 городов и населенных пунктов страны.