В Молдавии правящая партия смогла выиграть выборы менее чем в трети населенных пунктов

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности смогла выиграть местные выборы менее чем в трети населенных пунктов, об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

5 и 19 ноября в стране прошли выборы мэров и глав сельских администраций. ПДС смогла победить лишь в 291 населенном пункте из 895.

При этом представители правящей партии победили всего в 2 из 11 административных центров, в городах Калараш и Ниспорены.

Мэром Кишинева был переизбран лидер партии «Движение национальной альтернативы» Иван Чебан, набравший почти вдвое больше голосов, чем Лилиан Карп из ПДС. А во втором по величине городе страны Бельцы победу одержал Александр Петков, представляющий «Нашу партию».

На выборах в Молдавии наблюдатели отмечали жесткое давление на оппозиционные партии в виде ареста партийных активистов, блокировки неугодных сайтов и телеканалов. Эти меры не помогли правящей партии добиться успеха.