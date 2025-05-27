В Монголии прошли массовые протесты из-за богатства сына премьер-министра

В Монголии на фоне общественных волнений ожидается голосование по вопросу о поддержке действующего премьер-министра. Лувсаннамсрай Оюн-Эрдэнэ, как предполагается, инициирует вотум доверия на текущей неделе в ответ на возникшие вопросы о благосостоянии его семьи.

Политическая обстановка в богатой ресурсами Монголии накаляется, и, как ожидается, премьер-министр объявит о проведении голосования, призванного подтвердить его лидерство, после появившихся слухов о щедрых тратах его сына.

Как сообщило издание The Guardian, небольшие, но регулярные протестные акции, организованные молодыми монголами, проходили на главной площади Улан-Батора после того, как в социальных сетях распространились сведения о дорогостоящих подарках, преподнесенных сыном премьер-министра Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсраем своей невесте.

Неравенство и коррупция, связанные с добычей полезных ископаемых, часто служили причиной протестов, однако ранее премьер-министр сохранял репутацию человека, борющегося с корыстными интересами, которые концентрировали природные ресурсы в руках немногочисленной элиты.

По словам соратников премьер-министра, он рассматривает возможность объявления вотума доверия во вторник, а само голосование, вероятно, состоится в середине следующей недели.

Причиной протестов стали обвинения в том, что семья премьер-министра владеет состоянием, значительно превышающим доходы государственного служащего. Невеста 23-летнего сына премьер-министра Темуулени разместила в социальных сетях фотографии, демонстрирующие предметы роскоши, такие как дорогие сумки, эксклюзивное кольцо и автомобиль Mercedes-Benz, что вызвало общественное негодование.

Высказывались предположения о том, что премьер-министр был осведомлен о роскошном образе жизни своего сына или даже спонсировал эти подарки. Лувсаннамсрай стал объектом расследования со стороны антикоррупционных органов, однако воздержался от публичных комментариев.

Петиция, собравшая 59 000 подписей, призывает к его отставке, ссылаясь на неясные источники доходов его сына, высокий уровень инфляции и усиление давления на свободу слова.

Ранее сообщалось, что в Париже проходят протесты фермеров против политики правительства.