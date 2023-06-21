В московской квартире нашли мертвым одного из создателей первой советской термоядерной бомбы Клинишова
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Одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова нашли мертвым в квартире на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщило агентство ТАСС.
По информации, которую изданию предоставили в экстренных службах, физик-ядерщик покончил с собой. Также по данным ТАСС, Клинишов оставил предсмертную записку, которую нашли рядом с телом. Подробностей ее содержания нет, но отмечается, что в письме он прощался со своими родственниками.
Агентство Regnum сообщило, что физик-ядерщик дождался момента, когда останется дома один.
Клинишову было 92 года. Он был кандидатом физико-математических наук, лауреатом Ленинской премии. Также физику был вручен орден Трудового Красного Знамени. Именно Клинишов разработал заряд для термоядерной бомбы РДС-37.
Главной особенностью этой бомбы является использование ядра из урана-238 и заряда из стабильно твердого вещества – дейтерида лития-6. Впервые РДС-37 испытали 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. Ее сбросил бомбардировщик Ту-16.