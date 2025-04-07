В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Виноградов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая подразумевает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Суд установил срок ареста на 1 месяц и 30 суток.

Во время слушаний защита экс-чиновника подала ходатайство о смене меры пресечения, однако суд отказал в его удовлетворении.

Перед тем как занять должность в правительстве Республики Коми, Виноградов занимал руководящие посты в крупных банковских учреждениях, таких как ВТБ, а также в международной компании KPMG и «Газпром СПГ технологии».

Виноградов также работал в правительстве Республики Бурятия, где находился на посту заместителя председателя правительства и министра промышленности, торговли и инвестиций.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы арестовал деньги экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса по иску госкорпорации.