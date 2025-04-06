Московский арбитраж арестовал деньги Анатолия Чубайса по иску «Роснано»

Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев иск «Роснано», принял решение о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Анатолию Чубайсу, бывшему руководителю компании, а также ещё семи лицам. Информация об этом деле доступна на официальном сайте суда.

В соответствии с опубликованными данными, организация планирует обратиться в суд с иском о возмещении ущерба в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов США (примерно 1,7 миллиарда рублей по курсу Центрального банка на момент исполнения судебного решения) к Чубайсу и бывшим руководителям компании — Юрию Удальцову, Олегу Киселёву, Борису Подольскому, Герману Пихое, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину.

Как сообщается, «Роснано» также обратилось с ходатайством о применении обеспечительных мер, в результате чего суд наложил арест на денежные средства и другое имущество ответчиков в размере 5 607 112 053 рублей в пределах суммы. в заявленном иске

В конце января в столице были задержаны бывшие заместители Анатолия Чубайса, работавшие в «Роснано». По информации из СМИ, причиной задержания стало расследование дела о присвоении 45 миллиардов рублей.

Также стало известно, что депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили запрос о деятельности Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано».

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре России пообещали провести проверки после обращения депутатов о Чубайсе.