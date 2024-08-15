В Москве еще один прокурор подал в отставку

Депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил еще об одной отставке прокурора в Москве. Информацию об этом он опубликовал в мессенджере.

Так, по словам депутата, рапорт об отставке подал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев. Он занимал эту должность с 2019 года.

«Одновременно с уходом в отставку прокурора Москвы пост покидает и московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев. Накануне он также написал рапорт об увольнении», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что прокурор Москвы Денис Попов ушел на пенсию. Официально отставка будет оформлена указом президента РФ.

По словам Хинштейна, в сентябре истек бы срок полномочий Букреева на своем посту. До работы в Москве он являлся прокурором Самарской области, а также работал в должности начальника управления Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Межрегиональная транспортная прокуратура Москвы занимается контролем в сфере деятельности железнодорожного, воздушного, водного транспорта. Также задачей ведомства является надзор в таможенной сфере в Москве, Московской области и других 11 регионах ЦФО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого заместителя главы Байконура.