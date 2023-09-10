В Москве объяснили высокий процент проголосовавших онлайн

По словам Иванова, такое количество проголосовавших дистанционно, является логичным. Он отметил, что сейчас происходит цифровизация во всех областях, в том числе, и во взаимоотношениях народа со своей страной. Политолог также отметил, что подобное нововведение нашло положительный отклик у российских граждан.

Эксперт также подчеркнул, что выборы мэра столицы прошли абсолютно прозрачно. По его словам, человек, смотрящий на ситуацию объективно, не заметит «никаких принципиальных проблем».

После расшифровки данных онлайн голосования, на выборах столичного мэра победу одержал Сергей Собянин, набрав свыше 2 млн голосов.